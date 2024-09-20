Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulan sanığın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 1 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık M.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Adana'da fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
        Adana'da fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasında
        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor
        Adanasporlu oyuncular, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor
        116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı
        116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı
        Hırdavat dükkanını kurşunlayıp, birbirini suçladılar
        Hırdavat dükkanını kurşunlayıp, birbirini suçladılar
        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tut...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu tut...