Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulan sanığın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 1 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.