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        Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali hazırlıkları tamamlandı

        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:49
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        Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali hazırlıkları tamamlandı
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        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak.

        Kentte 23-29 Eylül'de yapılacak festivalin hazırlıkları tamamlandı.

        Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan çok sayıda eserin sanatseverlerle buluşacağı festivalde 6 kategoride yarışmalar da yapılacak.

        Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yarışacak 11 filmden 4'nün Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleştirilecek.

        Festival kapsamında bu yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde de gezici sinemayla film gösterimleri yapılıyor.

        Film gösterimlerinden söyleşilere ve fotoğraf sergilerine kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği festivalin sanatseverlerle buluşması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, AA muhabirine, festivalin Türk ve dünya sinemasının çok köklü etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Bu yıl her yönüyle çok güçlü, etkili bir festival kurguladıklarını anlatan Timuçin, "Pazartesi günü sanatseverlerle bir araya geleceğiz. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen ve öğrenci davet ediyoruz. Bu yıl festivale 25 üniversitenin radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden akademisyen ve öğrenciler, 51 ülkeden genç sinemacılar katılacak. Bu da sinemanın gelecekte çok büyüyeceğini, çok fazla akademik eğitim almış insanların sinemada yönetmen ve yapımcı olacağını gösteriyor. Çok sevindirici bir durum." diye konuştu.

        Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da festivalin 31'incisini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu belirten Orhan, şöyle konuştu:

        "Kentlerin kimliğini belirleyen ögeler, tarihi, coğrafyası, sosyoekonomik yapısı ve kültür sanat hayatıdır. Fakat Adana'nın baskın olan ögesi kültür ve sanat hayatıdır. Uluslararası Altın Koza Film Festivali de 1969'dan bugüne bunu taçlandırmış, Türk sinemasının en prestijli parçalarından biri haline gelmiştir."

        - Altın Koza gezici sinemayla deprem bölgesinde

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde gezici sinema ile film gösterimi etkinlikleri de yaptıklarını anlatan Orhan, şunları kaydetti:

        "Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminden ağır şekilde etkilenen illere sinemanın ve sanatın iyileştirici gücünü taşımak istedik. Bu amaçla Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de gezici sinemamızla yazlık sinema film gösterimleri yaptık. Altın Koza, sadece merkezde sinema salonlarında değil, mahallelerde, köylerde, ilçelerde. Bu amaçla Adana'nın tüm ilçelerinde film gösterimleri yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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