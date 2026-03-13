Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 13.03.2026 - 00:47
        Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

