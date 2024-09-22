Adana'da yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, 27 koyun telef oldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, 27 küçükbaş hayvan telef oldu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, 27 küçükbaş hayvan telef oldu.
Çeralan Mahallesi Tozlu mevkisinde hayvanları otlatan çoban Ömer Ulaş, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olayda, 27 koyun da telef oldu.
Yaralı Ulaş, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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