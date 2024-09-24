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        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

        Adana'da otomobilinde 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:16
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        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan sanığa 18 yıl 9 ay hapis
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        Adana'da otomobilinde 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın otomobilinin 24 Mart 2023'te polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik park alanında durdurulduğu belirtildi.

        Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan incelemede bagajdaki koliye gizlenmiş 507 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu aktaran savcı, M.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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