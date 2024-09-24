Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan incelemede bagajdaki koliye gizlenmiş 507 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu aktaran savcı, M.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Adana'da otomobilinde 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa, 18 yıl 9 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezası verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.