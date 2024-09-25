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        Adana'da çeşitli suçlardan aranan 179 kişi yakalandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 179 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:56
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        Adana'da çeşitli suçlardan aranan 179 kişi yakalandı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 179 şüpheli yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Eylül'de uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 17 tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 491 fişek ve kartuş, 597,39 gram uyuşturucu, 211 uyuşturucu hap, 593 paket kaçak sigara, 244 kilogram tütün, 214 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 bin 775 lira ele geçirdi.

        Uygulamada, 1898 araç ve 8 bin 224 kişi sorgulandı, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ve 11 motosiklete el konuldu, 6 sürücüye trafik ihlalinden toplam 155 bin 934 lira ceza uygulandı.

        Ekipler, çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 179 kişiyi yakaladı.

        Yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerde ise 462 kişi sorgulandı, 12'si eksiklikleri nedeniyle Mobil Göç Aracına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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