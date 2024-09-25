Adana'da çeşitli suçlardan aranan 179 kişi yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 179 şüpheli yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Eylül'de uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 17 tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 491 fişek ve kartuş, 597,39 gram uyuşturucu, 211 uyuşturucu hap, 593 paket kaçak sigara, 244 kilogram tütün, 214 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 bin 775 lira ele geçirdi.

Uygulamada, 1898 araç ve 8 bin 224 kişi sorgulandı, çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ve 11 motosiklete el konuldu, 6 sürücüye trafik ihlalinden toplam 155 bin 934 lira ceza uygulandı.