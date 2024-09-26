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        Mersin'de yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdal Baykan Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

        Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi (MEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:53
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        Mersin'de yaşamını yitiren Prof. Dr. Erdal Baykan Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi (MEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        Baykan'ın (60) cenazesi, Mersin'den memleketi Kozan ilçesindeki Hoşkadem Camisi avlusuna götürüldü.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Baykan'ın naaşı Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Baykan'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, MEÜ'den akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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