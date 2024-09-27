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        Adana'da 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:25
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        Adana'da 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İhsan A'nın saklandığı adresi belirledi.

        Polis, Barış Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

        İhsan A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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