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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:06
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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı plakası belirlenmeyen otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Yalçın'a (68) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Yalçın yaralandı.

        Yalçın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Taşkın, gözaltına alındı.

        Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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