GÜNCELLEME - Adana'da depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Hasan Alpargün'ün cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek şunları iddia etti: "Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde binada hasar oluşmadı. Bina kendisini bu bakımdan ispatlamıştır. Benim sorumluluğum kalmamıştır. Binada büyük tadilatlar yapılmıştır. Taşıyıcılara ve kolanlara fiziki müdahaleler vardır. Depremin ivme kuvveti binayı yıkmıştır. Ben olaydan sonra polise kendim teslim oldum. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum, 73 yaşındayım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti. Mahkeme heyeti, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.

- "Karar bütün dosyalara emsal nitelikte olacak" Apartmanda yakınlarını da kaybeden müşteki ve avukat Beşir Ekinci, duruşma sonrası AA muhabirine, Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davanın karara bağlandığını söyledi. Ekinci, adalet mücadelelerinin sonuçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Çıkan karar yalnızca bizim mahkememiz için değil, bundan sonraki bütün dosyalara emsal nitelikte olacak bir karar oldu. Bu kararda özetlemek gerekirse toplamda 62 kez müebbet hapis cezası, 34 kişi için ise ayrı ayrı 25'er yıldan toplamda 850 yıl hapis cezası ve yaralı mağdurumuz için de 'öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalar tabii ki bir nebze de olsa içimize su serpti."

Depremlerden bu yana adalet mücadelesi verdiklerini belirten Ekinci, "Bugün bu mücadeleyi kazandığımızı görmek hepimizi mutlu etti." dedi. Ekinci, kararın diğer yargılamaları da değiştirebileceğini anlatarak "Hepimizin bundan sonra yaşayacağı, güvenli konutlarda huzur içinde kalmamızı sağlayacak bir karar oldu." ifadesini kullandı. - Deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.