Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu itfaiye personeliyle bir araya geldi

Kandemir, Kaymakam Aksu'ya ziyareti anısına isminin yazılı olduğu itfaiye tişörtü hediye etti.

Merkezde görev yapan personelle de bir araya gelen Aksu, itfaiyecilerin haftasını kutladı.

Aksu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, Daire Başkanı Ercan Kandemir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

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