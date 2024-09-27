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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu itfaiye personeliyle bir araya geldi

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:39
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu itfaiye personeliyle bir araya geldi
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Aksu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, Daire Başkanı Ercan Kandemir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Merkezde görev yapan personelle de bir araya gelen Aksu, itfaiyecilerin haftasını kutladı.

        Kandemir, Kaymakam Aksu'ya ziyareti anısına isminin yazılı olduğu itfaiye tişörtü hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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