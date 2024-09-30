Adana'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Adana'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Adana'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan M.M'nin (60), 1 Eylül'de, alt katında oturan kiracısı D.C'nin 8 yaşındaki erkek torunu E.B'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Çocuğun durumu anlattığı aile, olaydan sonra kaçan şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Bir hafta sonra evine dönen zanlı, mahalle sakinleri tarafından darbedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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