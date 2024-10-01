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        Adana'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 18 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:58
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        Adana'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 18 yıl, ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince Umut G'nin öldürülmesine ilişkin görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.G. ve B.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanık S.G. ile maktul Umut G'nin evde buluşup birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını ve burada tartışma yaşadıklarını belirtti.

        Savcı ayrıca, sanık S.G'nin eve bir süre sonra arkadaşı B.E'yi çağırdığını, sanıkların burada Umut G'yi darbettikten sonra S.G'nin arkadaşı B.E'den aldığı bıçakla Umut G'yi öldürdüğünü bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.G. suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Diğer sanık B.E. de kimseyi öldürmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı S.G'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi. Heyet, B.E'ye ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 24 Ekim 2023'te Umut G'nin evde bıçakla öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan S.G. ve B.E. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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