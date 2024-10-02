Adana'da 1 kişinin tabancayla öldürmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık U.Z. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki M.Z'nin 8 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede taziye çadırının kurulduğunu ve sanık M.G'nin taziye çadırına tabancayla geldiğini, burada alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirtti.

Savcı ayrıca M.Z'nin akrabası İ.H.Z'nin kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandığını, kavgada kalabalığın saldırısından kurtulmak amacıyla kaçan M.G'nin kendisini kovalayan Sinan E'ye tabancayla ateş ettiğini ifade etti.

Sinan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten savcı, sanık M.G'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada beyanı alınan tanık U.Z, sanık M.G'nin kuzeni olduğunu ve olay günü karşı tarafın aniden kendilerine saldırdığını öne sürdü.