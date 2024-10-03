Adana Demirspor'da sportif direktör ve A takım başkan vekilliğine Muhammed Türkmen getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktör ve A takım başkan vekili görevine Muhammed Türkmen getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diler, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesi kullanıldı.

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