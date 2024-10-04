Öğrenciler TEKNOFEST'te savunma sanayisinin önemli projeleriyle buluşuyor
ABDULKADİR GÜNYOL - MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TEKNOFEST etkinliği, öğrencilerimize bizim yapmış olduğumuz ürünlere dokunabilme imkanı verdiği ve burada ağabeyleri ve ablaları ile teknoloji konuşabildikleri bir ortam sağladığı için çok kıymetli." dedi.
ABDULKADİR GÜNYOL - MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TEKNOFEST etkinliği, öğrencilerimize bizim yapmış olduğumuz ürünlere dokunabilme imkanı verdiği ve burada ağabeyleri ve ablaları ile teknoloji konuşabildikleri bir ortam sağladığı için çok kıymetli." dedi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının
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