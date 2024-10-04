Öğrenciler TEKNOFEST'te savunma sanayisinin önemli projeleriyle buluşuyor ABDULKADİR GÜNYOL - MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TEKNOFEST etkinliği, öğrencilerimize bizim yapmış olduğumuz ürünlere dokunabilme imkanı verdiği ve burada ağabeyleri ve ablaları ile teknoloji konuşabildikleri bir ortam sağladığı için çok kıymetli." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:24 facebook

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