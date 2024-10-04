Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli aracı TEKNOFEST'te tanıtılıyor

Pehlivan, elektrikli aracın yanı sıra öğrencilerin birçok projesinin de festivalde sergilendiğini belirterek, "Hedefimiz öğrencilerimizle iyi bir uyum içerisinde ürün tasarlayabileceğimizi göstermek." dedi.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Pehlivan, AA muhabirine, yapımında karbon fiber kullanılan 2 kişilik aracın 9 öğrenci tarafından 3 ayda tamamlandığını söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

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