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        Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli aracı TEKNOFEST'te tanıtılıyor

        Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:26
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        Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli aracı TEKNOFEST'te tanıtılıyor
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        Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

        Festivalde sergilenen projeler arasında, Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde kurulan Araştırma Geliştirme Teknoloji Takımı'nın ürettiği elektrikli araç da yer alıyor.

        TEKNOFEST kapsamında 2022'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "elektromobil" kategorisinde tur birincisi olan araç, tam şarjla 3 saat yolculuk imkanı sunuyor.

        - Yapımında 9 öğrenci görev aldı

        Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Pehlivan, AA muhabirine, yapımında karbon fiber kullanılan 2 kişilik aracın 9 öğrenci tarafından 3 ayda tamamlandığını söyledi.

        Pehlivan, elektrikli aracın yanı sıra öğrencilerin birçok projesinin de festivalde sergilendiğini belirterek, "Hedefimiz öğrencilerimizle iyi bir uyum içerisinde ürün tasarlayabileceğimizi göstermek." dedi.

        Aracın tasarımında enerji verimliliği ve hızlanmaya öncelik verdiklerini dile getiren Pehlivan, projeyi geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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