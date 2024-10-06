AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın TEKNOFEST Adana'daki standını ziyaret etti:

Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teknolojiyi öldürmek ve medeniyeti yok etmek için kullananlara karşı TEKNOFEST'te Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar." dedi.

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