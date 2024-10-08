Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası

        Adana'da 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 10 ay 15 gün, cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanığa ise 25 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 23 yaşındaki gencin sokakta öldürülmesine ilişkin 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 10 ay 15 gün, cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanığa ise 25 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal K. ile tutuksuz sanık Halil D. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Bilal K'nin, 7 Mart 2022'de berberden çıktıktan sonra sokakta yürüyen Ramazan Tutal'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, Halil D'nin ise "Gel sık şuna" diyerek saldırıyı azmettirdiğini belirtti.

        Bilal K. savunmasında, Tutal'ın kendisine hakarette bulunduğunu öne sürerek "Olayda ilk önce Ramazan Tutal bana silah çekti. Kendimi korumaya çalıştım." dedi.

        Halil D. de cinayeti azmettirdiği iddialarını reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Halil D'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Bilal K'yi ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay 25 gün olmak üzere toplamda 18 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüyen Ramazan Tutal'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan Bilal K. ile azmettirici olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan Halil D. hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi

        Benzer Haberler

        Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu
        Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı
        Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        Adana'da saldırdıkları polislerden 6'sını yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da saldırdıkları polislerden 6'sını yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da mobilya imalathanesinde yangın
        Adana'da mobilya imalathanesinde yangın
        Adana'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
        Adana'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü