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        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:39
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        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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