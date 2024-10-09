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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:14
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'nde otomobilinde gece saatlerinde gazete kağıdına sardığı uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık H.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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