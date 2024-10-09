Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 9. Şehir Tiyatroları Festivali, 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Altın Koza Film Festivali kadar değerli bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Bu yıl festivalde 18 belediye şehir tiyatrosunun 19 oyun sahneleyeceğini belirten Göğebakan, "Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iki oyun sergileyeceği için 19 oyun oluyor. 5 Kasım'a kadar Adana, dolu dolu bir tiyatro izleyecek. Geçen yıl 15 şehir tiyatrosu 17 oyunla bizlerle buluşmuştu. Bu 17 oyunun tamamı kapalı gişe oynamıştı." diye konuştu.

Göğebakan, tiyatronun Adana'nın vizyonuna, marka değerine daha bir katkı koyacağını belirtti. Sanatın bir şehrin marka değerinin ivmesini yükselttiğini vurgulayan Göğebakan, Adana'nın da kültürüyle, sanatıyla, festivaliyle, karnavalıyla ve tiyatrolarıyla anılan bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Göğebakan, festivale 30 şehir tiyatrosunun katılmak için müracaat ettiğini, salon sorunu nedeniyle bazılarını elemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da Şehir Tiyatroları Festivali'nin Altın Koza Film Festivali kadar önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.