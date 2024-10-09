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        Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak

        Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 9. Şehir Tiyatroları Festivali, 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:55
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        Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 9. Şehir Tiyatroları Festivali, 14 Ekim-5 Kasım'da yapılacak.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Altın Koza Film Festivali kadar değerli bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

        Bu yıl festivalde 18 belediye şehir tiyatrosunun 19 oyun sahneleyeceğini belirten Göğebakan, "Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu iki oyun sergileyeceği için 19 oyun oluyor. 5 Kasım'a kadar Adana, dolu dolu bir tiyatro izleyecek. Geçen yıl 15 şehir tiyatrosu 17 oyunla bizlerle buluşmuştu. Bu 17 oyunun tamamı kapalı gişe oynamıştı." diye konuştu.

        Göğebakan, tiyatronun Adana'nın vizyonuna, marka değerine daha bir katkı koyacağını belirtti.

        Sanatın bir şehrin marka değerinin ivmesini yükselttiğini vurgulayan Göğebakan, Adana'nın da kültürüyle, sanatıyla, festivaliyle, karnavalıyla ve tiyatrolarıyla anılan bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi.

        Göğebakan, festivale 30 şehir tiyatrosunun katılmak için müracaat ettiğini, salon sorunu nedeniyle bazılarını elemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

        Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da Şehir Tiyatroları Festivali'nin Altın Koza Film Festivali kadar önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Tiyatro Müdürü Hüseyin Şapkalı da Adana'da tiyatrodaki konumunu daha yukarı taşımaya dönük çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        - Festivalde sahnelenecek oyunlar

        Festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Uçurtmanın Kuyruğu", Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Gökyüzünde Bir Nokta", Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Bu Kimin Hayatı", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Entrikalı Dolap Komedyası", Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Eyvah Arkadaşım Karım Oldu", Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Terör", Mezitli Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Akif", Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Amak-ı Hayal", KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Tersine Dünya", Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bir Yaz Gecesi Rüyası", Mersin Yenişehir Belediye Şehir Tiyatrosu "Çok Tuhaf Soruşturma", Etimesgut Kent Tiyatrosu "Vatan Kurtaran Şaban", Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu "Yaşlı Adam ve Deniz", Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "İyiyim", Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Kuş Öpücüğü", Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Hedda Gabler" ve "Papaz Kactı" oyunlarını sahneleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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