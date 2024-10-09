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        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:33
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        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanığın otomobille maktul Feray Balkan'ın annesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına gittiğini, eski eşini beklemeye başladığını, sanığın Feray Balkan'ı annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada beylik tabancasıyla 3 el ateş açarak öldürdüğünü belirterek, Seçkin E'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Seçkin E, mütalaayı kabul etmediğini ve olayın bir plan dahilinde gerçekleşmediğini söyledi.

        Feray Balkan ile arasında sorunlar bulunduğunu öne süren Seçkin E, "Önceki celsede yaptığım savunmamı tekrar ediyorum. Feray Balkan'ı öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım ve üzgünüm. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla öldürülmüş, zanlı 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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