Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanığın otomobille maktul Feray Balkan'ın annesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına gittiğini, eski eşini beklemeye başladığını, sanığın Feray Balkan'ı annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada beylik tabancasıyla 3 el ateş açarak öldürdüğünü belirterek, Seçkin E'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Seçkin E, mütalaayı kabul etmediğini ve olayın bir plan dahilinde gerçekleşmediğini söyledi.

Feray Balkan ile arasında sorunlar bulunduğunu öne süren Seçkin E, "Önceki celsede yaptığım savunmamı tekrar ediyorum. Feray Balkan'ı öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım ve üzgünüm. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.