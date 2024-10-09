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        Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Bilir'in cenazesi defnedildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Bilir'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:56
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        Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Bilir'in cenazesi defnedildi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Bilir'in cenazesi toprağa verildi.

        Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bilir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri tören için Ceyhan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Törene Bilir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ramazan Kurtyemez, kurum müdürleri, gaziler ile vatandaşlar da katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Bilir'in naaşı toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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