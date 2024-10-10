Sırıkla atlamacı Rahime Yiğit, kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor

ÖMER FANSA - Adana'da ara verdiği eğitim hayatına döndükten sonra başladığı sırıkla atlamada iki Türkiye rekoru kıran Rahime Yiğit, beden eğitimi öğretmeni olup kendisi gibi çocukları sporla tanıştırmayı amaçlıyor.

Şırnak'tan 20 yıl önce Adana'ya göç eden tarım işçisi babanın 5 çocuğunun en büyüğü olan 18 yaşındaki Rahime Yiğit, ortaokul 1'inci sınıftayken maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara verdi.

Bu süreçte bir yıl tekstil atölyesinde çalışan Yiğit, babasının durumunun düzelmesiyle yeniden okula döndü.

Bu başarısının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit, aynı yıl haziran ayında milli takıma seçilerek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Bu branşta geçen yıl ilk ulusal yarışma olan Türkiye 18 Yaş Altı Salon Şampiyonası'na katılan Yiğit, 3 metre 60 santimetre atlayarak Türkiye birincisi oldu.

Rekorlar kırmasının yanı sıra Yiğit, 3 metre 60 santimetre atladığı dereceyle mayıs ayında Mısır'da düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda 3'üncü, temmuz ayında İzmir'de düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda da 3 metre 80 santimetrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Mücadelesini bırakmayan Yiğit, bu yıl ocak ayında İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda 4 metre 15 santimetre atlayarak Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Spor sayesinde hem başarılar elde ettiğini hem de çok sayıda şehri ve ülkeyi görme şansı yakaladığını anlatan Yiğit, "Atölyede kalmış olsaydım yurt dışını, Mersin'i bile görmeyecektim. Tekstilden sonra spora başlayınca yurt dışını gördüm, diğer illeri gördüm." dedi.

Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nde eğitimini sürdüren ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Yiğit, kariyerinde kendisi gibi yeni rekortmenler yetiştirmek istiyor.

Gülle atma sporcusu teyzesinin kendisine, kendisinin de mahallesindeki diğer çocuklara rol model olduğunu belirten Rahime Yiğit, "Kenar bir mahallede okulda beden eğitimi öğretmeni olup, çocukları tespit edip onları geliştirerek dereceler, madalyalar almalarını sağlamak istiyorum. İnşallah olacağım, inanıyorum." diye konuştu.

Yiğit, sürekli antrenman yaparak kendini geliştirdiğini, rekor kırarak Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

Sırıkla atlamada ilk dönemde bir başarı gelmeyince ailesinin tepki gösterdiğini belirten Yiğit, hırs yaparak daha çok çalışmaya başladığını belirtti.

- "Hedefimiz yeni rekorlar"

Gelecek sezon için hazırlıklarını milli takım antrenörü İbrahim Halil Aydın eşliğinde sürdüren Yiğit, "Yeni sezona girdiğimiz zaman hedefimiz yeni rekorlar. 4.30, 4.40, 4.50 atlayarak 20 yaş altı, 23 yaş altı, büyükler, açık ve kapalı Türkiye rekorlarını elimde tutmak istiyorum. Öncelikli hedefimiz şu an o. Sonrasında Avrupa'da madalya almak." ifadesini kullandı.

Milli takım antrenörü İbrahim Halil Aydın da Rahime'nin spor sayesinde daha öz güvenli olduğunu belirtti.