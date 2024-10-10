Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin atandı
Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin getirildi.
Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin getirildi.
Karaisalı Ülkü Ocakları'nda devir teslim töreni düzenlendi.
Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci'nin katıldığı törende Şahin görevi Kenan Küçük'ten devraldı
Şahin, görevi kendisine layık görenlere teşekkür etti.
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