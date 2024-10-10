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        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin atandı

        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:45
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        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin atandı
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        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin getirildi.

        Karaisalı Ülkü Ocakları'nda devir teslim töreni düzenlendi.

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci'nin katıldığı törende Şahin görevi Kenan Küçük'ten devraldı

        Şahin, görevi kendisine layık görenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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