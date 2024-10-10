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        Kozan'da gıda üretim ve satış yerleri denetlendi

        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri lokanta ve kasapları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:31
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        Kozan'da gıda üretim ve satış yerleri denetlendi
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        Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri lokanta ve kasapları denetledi.

        Ekipler denetimde, işletmeleri hijyen koşulları ve muhasebe konularında kontrol etti.

        Ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol eden ekipler, denetim yapılan iş yerlerinin kurallara uygun çalıştığını belirledi.

        Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bu tür denetimlerin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, ilçedeki tüm işletmelerin periyodik olarak kontrol edileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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