Adana'da beton bariyere çarpan aracın şoförü yaşamını yitirdi
Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin şoförü öldü.
Adana'da beton bariyere çarpan otomobilin şoförü öldü.
Merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda Sıla Taşdelen'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.