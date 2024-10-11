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        Adana'da 3 milyon makaron ele geçirildi

        Adana'da bir kamyonda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:29
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        Adana'da 3 milyon makaron ele geçirildi
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        Adana'da bir kamyonda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

        Aramada, 3 milyon makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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