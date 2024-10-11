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        Adana'da kız öğrenciler tarihi Varda Köprüsü'nü gezdi

        Adana'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:40
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        Adana'da kız öğrenciler tarihi Varda Köprüsü'nü gezdi
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        Adana'da "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan 25 kız öğrenci Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü'nü gezdi.

        Etkinlikte öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirerek çeşitli aktivitelerde bulundu.

        Tarihi yapı hakkında bilgi alan öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi.

        Ziyarete Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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