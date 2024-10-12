Adana'da yengesinin sığındığı babaevine molotofkokteyli atan kişi tutuklandı

Yengesini de darbederek kaçtığı iddia edilen Mert Yiğit Ö. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı M.S, polis ekiplerince sokakta yakalanmıştı.

Kayınbiraderi tarafından darbedildiği iddia eden Fadime Ö. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İfadesinde, yengesi Fadime Ö'yü evine dönmesi için bulunduğu babaevine giderek ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne süren Mert Yiğit Ö, yengesini darbettiği yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.

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