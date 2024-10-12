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        Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

        Adana'da gerçekleştirilen trafik denetiminde, yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:02
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        Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
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        Adana'da gerçekleştirilen trafik denetiminde, yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.

        Uygulamada yayalara yol vermediği tespit edilen 22 sürücüye 70 bin 746 lira para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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