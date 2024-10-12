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        Adana'da bir kişi tartıştığı dünürünü silahla öldürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı dünürünü silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:49
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        Adana'da bir kişi tartıştığı dünürünü silahla öldürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı dünürünü silahla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Sarıhamzalı Mahallesi'nde Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan (47) ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Nazmi Ç. dünürü Tozkoparan'a tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan Nazmi Ç'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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