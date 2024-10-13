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        Adana'da minibüsle çarpışan sepetli motosikletteki 7 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:50
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        Adana'da minibüsle çarpışan sepetli motosikletteki 7 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Levent Caddesi'nde Ramazan A'nın kullandığı 01 M 0410 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklet çarpıştı.

        Devrilen motosikletteki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı minibüsün kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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