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        Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı iddia edilen sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imal ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:55
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        Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı iddia edilen sanığa 12 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imal ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Polis ekiplerince Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda yakalandıktan sonra 3 Ekim 2023'te tutuklanan A.G. için savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede A.G'nin, evini silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandığı bilgisine yer verildi.

        Adreste, namlu açmada kullanılan matkap, tabanca gövdesi ve parçaları, şarjör, tetik tertibatı, mengene ile silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildiği aktarılan iddianamede, bulunan malzemelerden 9 silah imal edilebileceği belirtildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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