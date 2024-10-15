Adana'da kaçak silah imalatı yaptığı iddia edilen sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

Adreste, namlu açmada kullanılan matkap, tabanca gövdesi ve parçaları, şarjör, tetik tertibatı, mengene ile silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildiği aktarılan iddianamede, bulunan malzemelerden 9 silah imal edilebileceği belirtildi.

İddianamede A.G'nin, evini silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandığı bilgisine yer verildi.

Sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imal ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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