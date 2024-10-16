Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri defnedildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tabancayla intihar eden kişiyle öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tabancayla intihar eden kişiyle öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri toprağa verildi.

        Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ekim'de park halindeki otomobilde dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Ayşegül Sefer'i (40) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Emre Naynal'ın (37) cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak farklı mezarlıklarda toprağa verildi.

        Ayşegül Sefer'in sosyal medya paylaşımında eşiyle olan fotoğrafının üzerine, "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" yazdığı belirlendi.

        Bu arada, çiftin 2 yaşında ikiz çocukları olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ekim'de park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri araçta yaptıkları incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal ve yanındaki Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Adana'da Lezzet Festivali ile Tespih Fuarı'nda günde 25 ton et ve 7 bin şır...
        Adana'da Lezzet Festivali ile Tespih Fuarı'nda günde 25 ton et ve 7 bin şır...
        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis
        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis
        Gratis'ten 15'inci yılında lojistiğe büyük yatırım
        Gratis'ten 15'inci yılında lojistiğe büyük yatırım
        Adana'da Gratis'in yeni lojistik merkezinin temel atıldı
        Adana'da Gratis'in yeni lojistik merkezinin temel atıldı
        Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış m...
        Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış m...
        GÜNCELLEME - Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırl...
        GÜNCELLEME - Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırl...