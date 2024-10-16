Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri defnedildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tabancayla intihar eden kişiyle öldürdüğü dini nikahlı eşinin cenazeleri toprağa verildi.

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ekim'de park halindeki otomobilde dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Ayşegül Sefer'i (40) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Emre Naynal'ın (37) cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak farklı mezarlıklarda toprağa verildi.

Ayşegül Sefer'in sosyal medya paylaşımında eşiyle olan fotoğrafının üzerine, "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" yazdığı belirlendi.

Bu arada, çiftin 2 yaşında ikiz çocukları olduğu öğrenildi.

- Olay

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 14 Ekim'de park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri araçta yaptıkları incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal ve yanındaki Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etmişti.