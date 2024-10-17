Adana'da çiftlikte tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çiftlikte birlikte çalıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çiftlikte birlikte çalıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
İlçenin Dörtağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çıkan tartışma sonucunda birlikte çalıştığı arkadaşı R.G'yi (26) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 8 Kasım 2023'te tutuklanan E.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aynı çiftlikte çalışan R.G. ve E.B. arasında olay günü tartışma çıktığı, tarafların birbirlerine hakaret ettiği, bir süre sonra otomobille olay yerinden ayrılmaya çalışan R.G'ye E.B'nin av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü belirtildi.
Sanık E.B'nin öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamedeki ifadesinde E.B, olay sırasında maktulü korkutmak amacıyla ateş ettiği beyanında bulundu.
Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.
- Olay
Merkez Seyhan ilçesi Dörtağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çıkan tartışma sonucunda birlikte çalıştığı arkadaşı R.G'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen E.B, 8 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.
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