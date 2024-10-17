Adana'da çiftlikte tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aynı çiftlikte çalışan R.G. ve E.B. arasında olay günü tartışma çıktığı, tarafların birbirlerine hakaret ettiği, bir süre sonra otomobille olay yerinden ayrılmaya çalışan R.G'ye E.B'nin av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

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