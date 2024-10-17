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        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey, kabri başında anıldı

        Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:42
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        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey, kabri başında anıldı
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        Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey, kabri başında dualarla anıldı.

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saim Bey'in Kozan ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Kaymakam Emre Açar, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirterek, "Saim Bey'i ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz." dedi.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da ilçelerine adını veren şehit kaymakam Saim Bey adına anıt yapmayı planladıklarını kaydederek "Saim Bey'in şahsında tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, onların fedakarlıkları sayesindedir." diye konuştu.

        Kurum yöneticilerinin de katıldığı anma etkinliğinde Saim Bey için dua edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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