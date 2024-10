Adana'da "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" başladı

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı.

Vali Yavuz Selim Köşger, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Adana'nın etkinliklerle şenlendiğini ifade ederek, Adanalıların da organizasyonlara keyifle katıldığını, şehrin de bundan kazançlı çıktığını söyledi.

Fuarın Türkiye'de sadece Adana'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Fuarın, Adana'da yapılması bizi her anlamda mutlu ediyor. Yaptığımız işlere kendi ruhumuzdan, benliğimizden, neşemizden bir şeyler katmasıyla meşhur olan bir milletiz. Yaptığımız işi her alanda bize özgü bir şekilde yaparız. 2 milyara yakın Müslüman var. Türkler, bu anlamda İslam'a her safhada önderlik etmiş. İslam'ın bayraktarlığını yapmanın yanında, İslam'ın kendi sanatını, estetiğini, medeniyetini oluşturmasında da çok önemli fonksiyonlar ifa ettiler, kendi damgalarını vurdular. Dünyada tespihi bu kadar sanat haline getiren, güzel işleyen, sunan ve buna kendi ruhundan bir şeyler katan başka da çok fazla millet yok. O anlamda tespih sanatkarlarımızın hepsinin eline, yüreğine sağlık."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tespihin Türk toplumu için hem manevi hem sosyal yaşam için çok değerli bir aksesuar olduğunu ifade ederek, fuarın önemine dikkat çekti. - 50 bin dolarlık tespih sergileniyor Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi. Fuarda, bir işletmeci, 50 bin dolar değer biçilen tespihi beğeniye sundu. İşletmenin sahibi Mehmet Demir, tespihin, tespit ustası Beylerbeyi Galip tarafından yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: