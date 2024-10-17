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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:39
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        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.Y. ile avukatı katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve örgüte finansal kaynak sağlamadığını öne sürdü.

        Terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olan kimseye para göndermediğini belirten E.Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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