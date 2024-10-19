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        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'da konser verdi

        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 01:04 Güncelleme: 19.10.2024 - 01:32
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        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'da konser verdi
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        Sanatçı Uğur Işılak, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Işılak, ilçe merkezindeki etkinlik alanında verdiği konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçının şarkılarına, konsere katılan çok sayıda vatandaş eşlik etti.

        Konser sonunda, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, Uğur Işılak'a çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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