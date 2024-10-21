Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tavşantepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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