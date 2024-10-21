Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.

Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

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