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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:40
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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