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        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:45
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        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

        19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

        Söz konusu evde ekiplerin incelemeleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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