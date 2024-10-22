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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanmasına başlandı

        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:35
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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanmasına başlandı
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        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Kaya, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle katılmadı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanık avukatı, müvekkilinin yaklaşık 1 ay önce intihar girişiminde bulunduğu için yürüyemediğini savunarak, "Müvekkilimin psikolojik sorunları var. Kendisi Çukurova Devlet Hastanesi'nde uzun süre psikiyatrik tedavi görmüştür. Sanığın herhangi bir siyasi partiye üyelik kaydı bulunmamaktadır." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Hakim, Kaya'nın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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