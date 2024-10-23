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        Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı

        Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:25
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        Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı
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        Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Gamber Obuz idaresindeki 55 TA 022 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç, İmamoğlu çevre yolunda çarpıştı.

        Kazada, sürücü Gamber Obuz, Elif Obuz ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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