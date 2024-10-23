Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı
Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Gamber Obuz idaresindeki 55 TA 022 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç, İmamoğlu çevre yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücü Gamber Obuz, Elif Obuz ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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