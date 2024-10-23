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        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Adana'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:35
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        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi
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        Adana'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

        PTT Seyhan Merkez Müdürlüğüne giden Öznur Çatal'ın, işlemler için sıra fişi alan 184. müşteri olduğu belirlendi.

        Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer, Çatal'a filateli pul ve yapboz hediye etti.

        Çatal, kendisini şanslı hissettiğini belirterek, hediyeden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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