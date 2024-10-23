Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi

Çatal, kendisini şanslı hissettiğini belirterek, hediyeden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer, Çatal'a filateli pul ve yapboz hediye etti.

PTT Seyhan Merkez Müdürlüğüne giden Öznur Çatal'ın, işlemler için sıra fişi alan 184. müşteri olduğu belirlendi.

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