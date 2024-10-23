Adana'da boşandığı eşinin öldürdüğü öne sürülen sanığa 24 yıl hapis

Savcı ayrıca, maktul Şermin Sarı'nın olay öncesinde sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da dikkate alınarak sanık Erhan Poyraz'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay tarihinde Erhan Poyraz'ın boşandığı eşi Şermin Sarı ile Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ikametinin önünde tartıştığını, sanık Erhan Poyraz'ın bu sırada ü maktul Şermin Sarı'nın başına parke taşıyla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Poyraz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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