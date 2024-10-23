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        Adana'da boşandığı eşinin öldürdüğü öne sürülen sanığa 24 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşandığı eşini darbedip başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:13
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        Adana'da boşandığı eşinin öldürdüğü öne sürülen sanığa 24 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşandığı eşini darbedip başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Poyraz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay tarihinde Erhan Poyraz'ın boşandığı eşi Şermin Sarı ile Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ikametinin önünde tartıştığını, sanık Erhan Poyraz'ın bu sırada ü maktul Şermin Sarı'nın başına parke taşıyla vurarak öldürdüğünü belirtti.

        Savcı ayrıca, maktul Şermin Sarı'nın olay öncesinde sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da dikkate alınarak sanık Erhan Poyraz'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Erhan Poyraz olay sebebiyle pişman olduğunu belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Pişmanım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık Erhan Poyraz'ın cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı, 1 Eylül 2022'de evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadının boşandığı kocası Erhan Poyraz 2 Eylül 2022'de tutuklanmıştı.

        Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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