Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisinin yargılanması sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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