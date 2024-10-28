AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamık, mesajında, Cumhuriyet'in, bağımsızlık ve hürriyet uğruna milletin her ferdinin omuz omuza verdiği, büyük fedakarlıklarla kazanılan bir zafer olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde, birlik ve beraberlik ruhuyla kurulduğunu vurgulayan Karamık, "Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesini ve gücünü yansıtan en büyük eserlerimizdir. Bugün bu kutsal emaneti daha ileriye taşımak ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.